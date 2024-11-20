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Найбільший пункт пропуску на кордоні з Молдовою призупинить роботу: в чому причина

Україна, Середа 20 листопада 2024 11:53
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Найбільший пункт пропуску на кордоні з Молдовою призупинить роботу: в чому причина Фото: Пункт пропуску з Молдовою призупинить роботу (dpsu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою 21 листопада призупинять пропускні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби (ДПСУ).

"З 08:00 по 14:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску "Паланка - Маяки-Удобне" буде відключене електроживлення", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетинання українсько-молдовського кордон.

Нагадаємо, пункт пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" призупиняв роботу минулого тижня - 13 листопада.

Пункти пропуску з Молдовою

На кордоні між Україною та Молдовою діють декілька основних пунктів пропуску, які забезпечують як автомобільне, так і залізничне сполучення. Ось деякі з них:

Основні автомобільні пункти пропуску:

  • Паланка - Маяки - Удобне - найзавантаженіший пункт пропуску, розташований на трасі Одеса - Рені. Призначений для автомобільного транспорту.
  • Кучурган - Первомайськ - важливий пункт на південному заході Одеської області, розташований на трасі Одеса - Кишинів.
  • Бричани - Роздільна - розташований у Чернівецькій області.
  • Могилів-Подільський - Отач - розташований у Вінницькій області, активно використовується як для пасажирського, так і для вантажного транспорту.
  • Рені - Джурджулешти - у південній частині Одеської області, з'єднує Україну з портом Джурджулешти, важливим молдовським транспортним вузлом.

Залізничні пункти пропуску:

  • Кучурган - Новоселиця - основний залізничний пункт пропуску між Одесою і Тирасполем.
  • Могилів-Подільський - Отач - також використовується для залізничного сполучення.
  • Мамалига - Ларга - забезпечує сполучення між Україною та західною частиною Молдови.

Додаткові дрібні пункти пропуску:

Існує також низка дрібніших пунктів пропуску, які здебільшого забезпечують рух мешканців прикордонних населених пунктів.

Ці пункти працюють у різному режимі, залежно від категорії транспорту, обмежень або поточних умов.

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