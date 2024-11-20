Крупнейши пункт пропуска на границе с Молдовой приостановит работу: в чем причина

В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой 21 ноября приостановят пропускные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы ( ГПСУ ).

"С 08:00 по 14:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" будет отключено электропитание", – говорится в сообщении.

Пограничники просят граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.

Напомним, пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" приостанавливал работу на прошлой неделе – 13 ноября.

Пункты пропуска с Молдовой

На границе между Украиной и Молдовой действуют несколько основных пунктов пропуска, которые обеспечивают как автомобильное, так и железнодорожное сообщение.

Основные автомобильные пункты пропуска:

Паланка – Маяки – Удобное – самый загруженный пункт пропуска, расположенный на трассе Одесса – Рени.

Кучурган – Первомайск – важный пункт на юго-западе Одесской области, расположенный на трассе Одесса – Кишинев.

Бричаны – Раздельная – расположен в Черновицкой области.

Могилев-Подольский – Отач – расположен в Винницкой области, активно используется как для пассажирского, так и для грузового транспорта.

Рени – Джурджулешты – в южной части Одесской области, соединяет Украину с портом Джурджулешты, важным молдавским транспортным узлом.

Железнодорожные пункты пропуска:

Кучурган – Новоселица – основной железнодорожный пункт пропуска между Одессой и Тирасполем.

Могилев-Подольский – Отач – также используется для железнодорожного сообщения.

Мамалыга – Ларга – обеспечивает сообщение между Украиной и западной частью Молдовы.

Дополнительные мелкие пункты пропуска:

Существует также ряд более мелких пунктов пропуска, которые в большинстве своем обеспечивают движение жителей приграничных населенных пунктов.

Эти пункты работают в разном режиме в зависимости от категории транспорта, ограничений или текущих условий.