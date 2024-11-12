Українців попередили про тимчасове закриття найбільшого пункту пропуску з Молдовою
У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою 13 листопада призупинять пропускні операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби (ДПСУ).
За інформацією молдовських колег, 13 листопада 2024 року з 14:00 по 19:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску буде відключене електроживлення.
"Просимо громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину українсько-молдовського кордону", - йдеться в повідомленні.
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою
На кордоні між Україною та Молдовою діють декілька основних пунктів пропуску, які забезпечують як автомобільне, так і залізничне сполучення. Ось деякі з них:
Основні автомобільні пункти пропуску:
- Паланка – Маяки – Удобне – найзавантаженіший пункт пропуску, розташований на трасі Одеса – Рені. Призначений для автомобільного транспорту.
- Кучурган – Первомайськ – важливий пункт на південному заході Одеської області, розташований на трасі Одеса – Кишинів.
- Бричани – Роздільна – розташований у Чернівецькій області.
- Могилів-Подільський – Отач – розташований у Вінницькій області, активно використовується як для пасажирського, так і для вантажного транспорту.
- Рені – Джурджулешти – у південній частині Одеської області, з'єднує Україну з портом Джурджулешти, важливим молдовським транспортним вузлом.
Залізничні пункти пропуску:
- Кучурган – Новоселиця – основний залізничний пункт пропуску між Одесою і Тирасполем.
- Могилів-Подільський – Отач – також використовується для залізничного сполучення.
- Мамалига – Ларга – забезпечує сполучення між Україною та західною частиною Молдови.
Додаткові дрібні пункти пропуску:
Існує також низка дрібніших пунктів пропуску, які здебільшого забезпечують рух мешканців прикордонних населених пунктів.
Ці пункти працюють у різному режимі, залежно від категорії транспорту, обмежень або поточних умов.
Міст через Дністер
Нагадаємо, у 2023 році Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Молдови про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць.
Це буде ключова ланка транспортного коридору між Києвом та Кишиневом.