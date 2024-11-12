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Українців попередили про тимчасове закриття найбільшого пункту пропуску з Молдовою

Україна, Вівторок 12 листопада 2024 13:05
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Українців попередили про тимчасове закриття найбільшого пункту пропуску з Молдовою Фото: Пункт пропуску на кордоні з Молдовою закриють 13 листопада (www.undp.ora:moldov)
Автор: Олександр Білоус

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою 13 листопада призупинять пропускні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби (ДПСУ).

За інформацією молдовських колег, 13 листопада 2024 року з 14:00 по 19:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску буде відключене електроживлення.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину українсько-молдовського кордону", - йдеться в повідомленні.

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою

На кордоні між Україною та Молдовою діють декілька основних пунктів пропуску, які забезпечують як автомобільне, так і залізничне сполучення. Ось деякі з них:

Основні автомобільні пункти пропуску:

  1. Паланка – Маяки – Удобне – найзавантаженіший пункт пропуску, розташований на трасі Одеса – Рені. Призначений для автомобільного транспорту.
  2. Кучурган – Первомайськ – важливий пункт на південному заході Одеської області, розташований на трасі Одеса – Кишинів.
  3. Бричани – Роздільна – розташований у Чернівецькій області.
  4. Могилів-Подільський – Отач – розташований у Вінницькій області, активно використовується як для пасажирського, так і для вантажного транспорту.
  5. Рені – Джурджулешти – у південній частині Одеської області, з'єднує Україну з портом Джурджулешти, важливим молдовським транспортним вузлом.

Залізничні пункти пропуску:

  1. Кучурган – Новоселиця – основний залізничний пункт пропуску між Одесою і Тирасполем.
  2. Могилів-Подільський – Отач – також використовується для залізничного сполучення.
  3. Мамалига – Ларга – забезпечує сполучення між Україною та західною частиною Молдови.

Додаткові дрібні пункти пропуску:

Існує також низка дрібніших пунктів пропуску, які здебільшого забезпечують рух мешканців прикордонних населених пунктів.

Ці пункти працюють у різному режимі, залежно від категорії транспорту, обмежень або поточних умов.

Міст через Дністер

Нагадаємо, у 2023 році Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Молдови про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць.

Це буде ключова ланка транспортного коридору між Києвом та Кишиневом.

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