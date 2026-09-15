Найбільший приватний інвестор України: які проєкти реалізує ДТЕК Ахметова під час війни

"ДТЕК - найбільший приватний інвестор в економіку України. Чотири зими цієї війни. Після кожного удару ми повертаємо світло. Не чекали кращих часів, не відкладали", - йдеться в повідомленні.



У компанії наголосили, що протягом чотирьох зим повномасштабної війни енергетики відновлюють електропостачання після російських атак та паралельно реалізують нові енергетичні проєкти.



Зокрема, ДТЕК побудував найбільшу електростанцію у світі під час війни. Її потужностей достатньо для забезпечення електроенергією близько мільйона українських родин.



"Ми робимо спільну справу. Ми завжди з країною", - наголосив Рінат Ахметов.

Нагадаємо, раніше ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором України в рейтингах провідних українських видань.