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Найбільший приватний інвестор України: які проєкти реалізує ДТЕК Ахметова під час війни

18:35 15.09.2026 Вт
1 хв
aimg Юлія Бойко
ДТЕК інвестує в енергетику попри війну (фото: dtek.com)

Компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова продовжує інвестувати в українську енергетику та відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських атак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"ДТЕК - найбільший приватний інвестор в економіку України. Чотири зими цієї війни. Після кожного удару ми повертаємо світло. Не чекали кращих часів, не відкладали", - йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що протягом чотирьох зим повномасштабної війни енергетики відновлюють електропостачання після російських атак та паралельно реалізують нові енергетичні проєкти.

Зокрема, ДТЕК побудував найбільшу електростанцію у світі під час війни. Її потужностей достатньо для забезпечення електроенергією близько мільйона українських родин.

"Ми робимо спільну справу. Ми завжди з країною", - наголосив Рінат Ахметов.

Читайте також: Енергетики зробили все можливе: у ДТЕК розповіли про підготовку до зими

Нагадаємо, раніше ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором України в рейтингах провідних українських видань.

Також РБК-Україна раніше розповідало, хто інвестує в Україну під час війни, куди спрямовує кошти приватний бізнес і як ці вкладення вже формують основу майбутнього відновлення.

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