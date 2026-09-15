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Крупнейший частный инвестор Украины: какие проекты реализует ДТЭК Ахметова во время войны

18:35 15.09.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Бойко
ДТЭК инвестирует в энергетику несмотря на войну (фото: dtek.com)

Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова продолжает инвестировать в украинскую энергетику и восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"ДТЭК - крупнейший частный инвестор в экономику Украины. Четыре зимы этой войны. После каждого удара мы возвращаем свет. Не ждали лучших времен, не откладывали", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в течение четырех зим полномасштабной войны энергетики восстанавливают электроснабжение после российских атак и параллельно реализуют новые энергетические проекты.

В частности, ДТЭК построил крупнейшую электростанцию ​​в мире во время войны. Ее мощностей достаточно для обеспечения электроэнергией около миллиона украинских семей.

"Мы делаем общее дело. Мы всегда со страной", - подчеркнул Ринат Ахметов.

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Напомним, ДТЭК был признан крупнейшим частным инвестором Украины в рейтингах ведущих украинских изданий.

Также РБК-Украина ранее рассказывала, кто инвестирует в Украину во время войны, куда направляет средства частный бизнес и как эти вложения уже формируют основу будущего восстановления.

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