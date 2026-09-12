Енергетики зробили все можливе: у ДТЕК розповіли про підготовку до зими

Українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п'ятої зими з початку повномасштабного вторгнення, однак ключовим фактором залишається посилення захисту.

Про це пповідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора ДТЕК Максима Тімченка.

За його словами, протягом останнього року українські енергетики зробили все можливе, щоб відновити пошкоджені потужності, сформувати необхідні запаси та посилити захист енергетичної інфраструктури.



"У результаті Україна входить у зиму сильнішою та краще підготовленою, ніж рік тому", - зазначив Тімченко.



Водночас він наголосив, що в умовах загрози нових російських атак критичним фактором для стабільної роботи енергосистеми залишається захист. Від його ефективності значною мірою залежатимуть наслідки атак для українців та економіки.

Попри воєнні ризики, Україна продовжує розбудовувати більш стійку енергосистему.

На переконання Тімченка, після завершення війни країна може отримати одну з найсучасніших енергетичних систем у Європі.