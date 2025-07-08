Найбільший порт Європи розпочав підготовку до бойових дій проти РФ, - FT

Нідерландський порт Роттердам почали готувати до бойових дій проти Росії. Так, у його гавані резервуються місця для кораблів НАТО, а також опрацьовуються маршрути перекидання зброї у рамках підготовки до потенційної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними видання, у морській гавані проходитимуть навчання з десантування. Порт Роттердама, який вважається найбільшим у Європі, приймав озброєння і раніше, але навіть у розпал холодної війни він не мав спеціального причалу для цього.

Тепер під зазначені потреби переобладнають частину контейнерного терміналу, щоб забезпечити безпечне навантаження боєприпасів з одного корабля на інший.

Директор порту Будевейн Сімонс заявив, що логістика військових постачань координуватиметься з портом Антверпена в сусідній Бельгії, особливо під час приймання вантажів із США, Британії та Канади.

"Ми дедалі менше бачимо в один одному конкурентів. Звісно, ​​ми конкуруємо там, де це необхідно, але ми працюємо разом там, де можемо", - зазначив він.

За його словами, якщо доведеться перевозити великі обсяги зброї, то Роттердам звертатиметься до Антверпена чи інших портів, щоб вони взяли на себе частину навантаження, і навпаки.

Що передувало

У травні Міноборони Нідерландів підтвердило, що порт Роттердама забезпечуватиме простір для військових поставок на запит НАТО. Рішення ухвалено в рамках програми про переозброєння ЄС.

Порт Роттердам також використовується як сховище стратегічного запасу нафти. У цьому контексті у Нідерландах закликали європейські країни подбати і про інші критично важливі ресурси, включаючи мідь, літій та графіт.