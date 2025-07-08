Крупнейший порт Европы начал подготовку к боевым действиям против РФ, - FT

Нидерландский порт Роттердам начали готовить к боевым действиям против России. Так, в его гавани резервируются места для кораблей НАТО, а также прорабатываются маршруты переброски оружия в рамках подготовки к потенциальной войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным издания, в морской гавани будут проходить учения по десантированию. Порт Роттердама, который считается крупнейшим в Европе, принимал вооружение и раньше, но даже в разгар холодной войны он не имел специального причала для этого.

Теперь под указанные нужды переоборудуют часть контейнерного терминала, чтобы обеспечить безопасную погрузку боеприпасов с одного корабля на другой.

Директор порта Будевейн Симонс заявил, что логистика военных поставок будет координироваться с портом Антверпена в соседней Бельгии, особенно при приеме грузов из США, Британии и Канады.

"Мы все меньше видим друг в друге конкурентов. Конечно, мы конкурируем там, где это необходимо, но мы работаем вместе там, где можем", - отметил он.

По его словам, если придется перевозить большие объемы оружия, то Роттердам будет обращаться к Антверпену или другим портам, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот.

Что предшествовало

В мае Минобороны Нидерландов подтвердило, что порт Роттердама будет обеспечивать пространство для военных поставок по запросу НАТО. Решение принято в рамках программы о перевооружении ЕС.

Порт Роттердам также используется как хранилище стратегического запаса нефти. В этом контексте в Нидерландах призвали европейские страны позаботиться и о других критически важных ресурсах, включая медь, литий и графит.