Найбільший пакет допомоги Україні від Швеції та новий тариф на світло: новини за 29 травня

Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогоднішній день, його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (1,3 млрд доларів).

Зокрема, Україна вперше отримає літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

З 1 червня в Україні запровадять новий тариф на світ: яке рішення очікується завтра

З 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте на 80%, повідомили джерела РБК-Україна.

Вони наголосили, що рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня.

Зеленський наступного тижня відвідає Францію

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, вирушить із робочим візитом до Франції.

Він візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Білий дім підтвердив участь США у саміті світу, чи буде Байден - не сказали

США візьмуть участь у саміті світу України, який відбудеться у Швейцарії у червні, заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

При цьому вона додала, що вона не має інформації про участь президента США Джо Байдена у заході.

Ще одна країна ЄС дозволила Україні бити своєю зброєю територією РФ

Україна може завдати удару Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією, зазначила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Черговий рекорд: НБУ підвищив курс долара

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це сьомий рекорд поспіль.

У Харкові завершили пошукові роботи після удару росіян по "Епіцентру"

У Харкові на місці удару російських окупантів по "Епіцентру", який стався 25 травня, завершили пошукові роботи.

Внаслідок ударів по гіпермаркету загинули 12 чоловіків та 7 жінок.