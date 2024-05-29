Черговий рекорд: НБУ підвищив курс долара

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це сьомий рекорд поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 30 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4832 грн за 1 долар (+0,0874 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 29 травня - 40,3958.

Долар дорожчає вже понад тиждень і за цей час зріс на 1,08 гривні (з 39,4272 грн/долар на 20 травня).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,9202 гривень за 1 євро (-0,0506 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 6 копійок до 40,47-40,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 35 копійок до 41,10 грн/долар.

Прогноз курсу

Курс долара зростає з початку минулого тижня, подорожчавши за цей час більш як на гривню.

Опитані РБК-Україна фінансові експерти впевнені, що зростання курсу продовжиться до кінця 2024 року. Однак найближчим часом орієнтовний коридор буде в діапазоні 40-41 грн/долар.