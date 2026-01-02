ua en ru
Найбільший НПЗ Індії відновив імпорт російської нафти, - Bloomberg

П'ятниця 02 січня 2026 09:56
UA EN RU
Найбільший НПЗ Індії відновив імпорт російської нафти, - Bloomberg Фото: найбільший НПЗ Індії відновив імпорт російської нафти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, зараз прямують до найбільшого нафтопереробного заводу Індії Reliance. Судна мають доставити свої вантажі на початку цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє агентство, завод Reliance Industries Ltd. на західному узбережжі Індії відновив закупівлі російської нафти після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти найбільших нафтових компаній Росії

Судна, завантажені майже 2,2 млн барелів нафти Urals, зараз прямують до величезного комплексу Джамнагар і, за даними аналітичної компанії Kpler, мають доставити свої вантажі на початку цього місяця.

Зазначається, що російська сира нафта буде перероблена на паливо для внутрішнього використання, а не для експорту.

Як повідомляло Bloomberg минулого тижня, Reliance припинила закупівлі російської нафти після того, як США внесли до чорного списку "Роснефть" та "Лукойл", але почала закуповувати в інших постачальників.

Раніше "Роснефть" була найбільшим постачальником російської нафти для індійського нафтопереробного заводу, що було підкріплено строковою угодою про постачання 500 тисяч барелів на день.

Санкції США

Нагадаємо, у жовтні США запровадили санкції проти російських енергетичних гігантів "Роснефті" та "Лукойлу", через що ринкова вартість компаній різко впала, а їм довелося продавати іноземні активи.

Окрім того, Індія відчула серйозні економічні наслідки співпраці з Росією на тлі її війни проти України та жорсткого санкційного тиску з боку США та ЄС.

У 2025 році США підвищили мита на більшість індійських товарів до 50%, частково прив’язавши додаткові тарифи до закупівель Індією російських енергоносіїв та озброєння. Це сильно вдарило по індійських компаніях, що активно експортують продукцію до США.

У листопаді стало відомо, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries повністю припинив імпорт російської нафти, дотримуючись міжнародних санкцій. Однак постачання вже відновлені.

Російська Федерація НАФТА Індія
