Найбільший НПЗ Індії відновив імпорт російської нафти, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляє агентство, завод Reliance Industries Ltd. на західному узбережжі Індії відновив закупівлі російської нафти після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти найбільших нафтових компаній Росії

Судна, завантажені майже 2,2 млн барелів нафти Urals, зараз прямують до величезного комплексу Джамнагар і, за даними аналітичної компанії Kpler, мають доставити свої вантажі на початку цього місяця.

Зазначається, що російська сира нафта буде перероблена на паливо для внутрішнього використання, а не для експорту.

Як повідомляло Bloomberg минулого тижня, Reliance припинила закупівлі російської нафти після того, як США внесли до чорного списку "Роснефть" та "Лукойл", але почала закуповувати в інших постачальників.

Раніше "Роснефть" була найбільшим постачальником російської нафти для індійського нафтопереробного заводу, що було підкріплено строковою угодою про постачання 500 тисяч барелів на день.