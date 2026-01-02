ua en ru
Крупнейший НПЗ Индии возобновил импорт российской нефти, - Bloomberg

Пятница 02 января 2026 09:56
Фото: крупнейший НПЗ Индии возобновил импорт российской нефти (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Танкеры, загруженные почти 2,2 млн баррелей российской нефти Urals, сейчас направляются к крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Индии Reliance. Суда должны доставить свои грузы в начале этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агентство, завод Reliance Industries Ltd. на западном побережье Индии возобновил закупки российской нефти после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России

Суда, загруженные почти 2,2 млн баррелей нефти Urals, сейчас направляются к огромному комплексу Джамнагар и, по данным аналитической компании Kpler, должны доставить свои грузы в начале этого месяца.

Отмечается, что российская сырая нефть будет переработана на топливо для внутреннего использования, а не для экспорта.

Как сообщало Bloomberg на прошлой неделе, Reliance прекратила закупки российской нефти после того, как США внесли в черный список "Роснефть" и "Лукойл", но начала закупать у других поставщиков.

Ранее "Роснефть" была крупнейшим поставщиком российской нефти для индийского нефтеперерабатывающего завода, что было подкреплено срочным соглашением о поставках 500 тысяч баррелей в день.

Санкции США

Напомним, в октябре США ввели санкции против российских энергетических гигантов "Роснефти" и "Лукойла", из-за чего рыночная стоимость компаний резко упала, а им пришлось продавать иностранные активы.

Кроме того, Индия почувствовала серьезные экономические последствия сотрудничества с Россией на фоне ее войны против Украины и жесткого санкционного давления со стороны США и ЕС.

В 2025 году США повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%, частично привязав дополнительные тарифы к закупкам Индией российских энергоносителей и вооружения. Это сильно ударило по индийским компаниям, активно экспортирующим продукцию в США.

В ноябре стало известно, что индийский энергетический гигант Reliance Industries полностью прекратил импорт российской нефти, следуя международным санкциям. Однако поставки уже возобновлены.

