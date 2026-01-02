Крупнейший НПЗ Индии возобновил импорт российской нефти, - Bloomberg

Танкеры, загруженные почти 2,2 млн баррелей российской нефти Urals, сейчас направляются к крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Индии Reliance. Суда должны доставить свои грузы в начале этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает агентство, завод Reliance Industries Ltd. на западном побережье Индии возобновил закупки российской нефти после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России

Суда, загруженные почти 2,2 млн баррелей нефти Urals, сейчас направляются к огромному комплексу Джамнагар и, по данным аналитической компании Kpler, должны доставить свои грузы в начале этого месяца.

Отмечается, что российская сырая нефть будет переработана на топливо для внутреннего использования, а не для экспорта.

Как сообщало Bloomberg на прошлой неделе, Reliance прекратила закупки российской нефти после того, как США внесли в черный список "Роснефть" и "Лукойл", но начала закупать у других поставщиков.

Ранее "Роснефть" была крупнейшим поставщиком российской нефти для индийского нефтеперерабатывающего завода, что было подкреплено срочным соглашением о поставках 500 тысяч баррелей в день.