"Найбільший невдаха": між США та Бельгією спалахнув гучний скандал

Американський посол Білл Вайт спровокував нове загострення у відносинах США та Бельгії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belga News.
Згідно з даними ЗМІ, глава МЗС Бельгії Максим Прево планує викликати Вайта через образливі висловлювання дипломата на адресу бельгійського міністра охорони здоров'я Франка Ванденбрука.
Виявилося, що посол США опублікував в Instagram фото, згенероване штучним інтелектом. На ньому зображення Ванденбрука супроводжується зневажливими підписами:
Таким чином Вайт відреагував на дискусію навколо нового закону щодо попереджень про шкоду алкоголю для здоров'я в рекламі.
Цей допис американського дипломата спровокував шквал критики та обурення в уряді Бельгії.
"Неприпустимо, щоб посол, акредитований у Бельгії, таким чином виступав проти члена нашого уряду. Як міністр закордонних справ, я викличу американського посла найближчими днями", - заявив Прево.
Білл Вайт зневажливо кепкує над Франком Ванденбруком (Фото: Instagram/ billwhiteflausa)
Що важливо розуміти, Вайт уже не вперше публічно конфліктує з представниками бельгійського уряду. Через це його вже викликали "на килим" до МЗС країни.
Раніше посол США вступав у публічні суперечки з Ванденбруком і Прево.
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