"Самый большой неудачник": между США и Бельгией разразился громкий скандал

Согласно данным СМИ, глава МИД Бельгии Максим Прево планирует вызвать Уайта из-за оскорбительных высказываний дипломата в адрес бельгийского министра здравоохранения Франка Ванденбрука.

Оказалось, что посол США опубликовал в Instagram фото, сгенерированное искусственным интеллектом. На нем изображение Ванденбрука сопровождается пренебрежительными подписями:

"Уничтожает всякую радость в жизни";

" Кто самый большой неудачник в Бельгии?"

Таким образом Уайт отреагировал на дискуссию вокруг нового закона о предупреждениях о вреде алкоголя для здоровья в рекламе.

Это сообщение американского дипломата спровоцировало шквал критики и возмущения в правительстве Бельгии.

"Недопустимо, чтобы посол, аккредитованный в Бельгии, таким образом выступал против члена нашего правительства. Как министр иностранных дел, я вызову американского посла в ближайшие дни", - заявил Прево.

Билл Уайт насмехается над Франком Ванденбруком (Фото: Instagram/ billwhiteflausa)

Что важно понимать, Уайт уже не впервые публично конфликтует с представителями бельгийского правительства. Поэтому его уже вызвали "на ковер" в МИД страны.

Ранее посол США вступал в публичные споры с Ванденбруком и Прево.