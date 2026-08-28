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"Самый большой неудачник": между США и Бельгией разразился громкий скандал

14:27 28.08.2026 Пт
2 мин
Американского посла хотят вызвать "на ковер"
aimg Юлия Капитонова
Фото: Максим Прево, глава МИД Бельгии (Getty Images)

Американский посол Билл Уайт спровоцировал новое обострение в отношениях США и Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belga News.

Согласно данным СМИ, глава МИД Бельгии Максим Прево планирует вызвать Уайта из-за оскорбительных высказываний дипломата в адрес бельгийского министра здравоохранения Франка Ванденбрука.

Оказалось, что посол США опубликовал в Instagram фото, сгенерированное искусственным интеллектом. На нем изображение Ванденбрука сопровождается пренебрежительными подписями:

  • "Уничтожает всякую радость в жизни";
  • " Кто самый большой неудачник в Бельгии?"

Таким образом Уайт отреагировал на дискуссию вокруг нового закона о предупреждениях о вреде алкоголя для здоровья в рекламе.

Это сообщение американского дипломата спровоцировало шквал критики и возмущения в правительстве Бельгии.

"Недопустимо, чтобы посол, аккредитованный в Бельгии, таким образом выступал против члена нашего правительства. Как министр иностранных дел, я вызову американского посла в ближайшие дни", - заявил Прево.

Билл Уайт насмехается над Франком Ванденбруком (Фото: Instagram/ billwhiteflausa)

Что важно понимать, Уайт уже не впервые публично конфликтует с представителями бельгийского правительства. Поэтому его уже вызвали "на ковер" в МИД страны.

Ранее посол США вступал в публичные споры с Ванденбруком и Прево.

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