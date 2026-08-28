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"Найбільший невдаха": між США та Бельгією спалахнув гучний скандал

14:27 28.08.2026 Пт
2 хв
Американського посла збираються викликати "на килим"
aimg Юлія Капітонова
"Найбільший невдаха": між США та Бельгією спалахнув гучний скандал Фото: Максим Прево, глава МЗС Бельгії (Getty Images)
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Американський посол Білл Вайт спровокував нове загострення у відносинах США та Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belga News.

Згідно з даними ЗМІ, глава МЗС Бельгії Максим Прево планує викликати Вайта через образливі висловлювання дипломата на адресу бельгійського міністра охорони здоров'я Франка Ванденбрука.

Виявилося, що посол США опублікував в Instagram фото, згенероване штучним інтелектом. На ньому зображення Ванденбрука супроводжується зневажливими підписами:

  • "Знищує будь-яку радість у житті";
  • "Хто найбільший невдаха в Бельгії?"

Таким чином Вайт відреагував на дискусію навколо нового закону щодо попереджень про шкоду алкоголю для здоров'я в рекламі.

Цей допис американського дипломата спровокував шквал критики та обурення в уряді Бельгії.

"Неприпустимо, щоб посол, акредитований у Бельгії, таким чином виступав проти члена нашого уряду. Як міністр закордонних справ, я викличу американського посла найближчими днями", - заявив Прево.

&quot;Найбільший невдаха&quot;: між США та Бельгією спалахнув гучний скандал

Білл Вайт зневажливо кепкує над Франком Ванденбруком (Фото: Instagram/ billwhiteflausa)

Що важливо розуміти, Вайт уже не вперше публічно конфліктує з представниками бельгійського уряду. Через це його вже викликали "на килим" до МЗС країни.

Раніше посол США вступав у публічні суперечки з Ванденбруком і Прево.

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Бельгія Сполучені Штати Америки Дипломатичні відносини
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