"Найбільший невдаха": між США та Бельгією спалахнув гучний скандал

Американський посол Білл Вайт спровокував нове загострення у відносинах США та Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belga News .

Згідно з даними ЗМІ, глава МЗС Бельгії Максим Прево планує викликати Вайта через образливі висловлювання дипломата на адресу бельгійського міністра охорони здоров'я Франка Ванденбрука.

Виявилося, що посол США опублікував в Instagram фото, згенероване штучним інтелектом. На ньому зображення Ванденбрука супроводжується зневажливими підписами:

"Знищує будь-яку радість у житті";

"Хто найбільший невдаха в Бельгії?"

Таким чином Вайт відреагував на дискусію навколо нового закону щодо попереджень про шкоду алкоголю для здоров'я в рекламі.

Цей допис американського дипломата спровокував шквал критики та обурення в уряді Бельгії.

"Неприпустимо, щоб посол, акредитований у Бельгії, таким чином виступав проти члена нашого уряду. Як міністр закордонних справ, я викличу американського посла найближчими днями", - заявив Прево.

Білл Вайт зневажливо кепкує над Франком Ванденбруком (Фото: Instagram/ billwhiteflausa)

Що важливо розуміти, Вайт уже не вперше публічно конфліктує з представниками бельгійського уряду. Через це його вже викликали "на килим" до МЗС країни.

Раніше посол США вступав у публічні суперечки з Ванденбруком і Прево.