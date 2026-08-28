"Самый большой неудачник": между США и Бельгией разразился громкий скандал
Американский посол Билл Уайт спровоцировал новое обострение в отношениях США и Бельгии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belga News.
Согласно данным СМИ, глава МИД Бельгии Максим Прево планирует вызвать Уайта из-за оскорбительных высказываний дипломата в адрес бельгийского министра здравоохранения Франка Ванденбрука.
Оказалось, что посол США опубликовал в Instagram фото, сгенерированное искусственным интеллектом. На нем изображение Ванденбрука сопровождается пренебрежительными подписями:
- "Уничтожает всякую радость в жизни";
- " Кто самый большой неудачник в Бельгии?"
Таким образом Уайт отреагировал на дискуссию вокруг нового закона о предупреждениях о вреде алкоголя для здоровья в рекламе.
Это сообщение американского дипломата спровоцировало шквал критики и возмущения в правительстве Бельгии.
"Недопустимо, чтобы посол, аккредитованный в Бельгии, таким образом выступал против члена нашего правительства. Как министр иностранных дел, я вызову американского посла в ближайшие дни", - заявил Прево.
Билл Уайт насмехается над Франком Ванденбруком (Фото: Instagram/ billwhiteflausa)
Что важно понимать, Уайт уже не впервые публично конфликтует с представителями бельгийского правительства. Поэтому его уже вызвали "на ковер" в МИД страны.
Ранее посол США вступал в публичные споры с Ванденбруком и Прево.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, что президент США Дональд Трамп замахнулся на переименование сразу двух океанов.
Также мы рассказывали, как Кремль хочет "по-пацански" решить с Трампом вопрос Украины.
Кроме того, узнайте о новом громком скандале в Польше из-за защиты украинцев.