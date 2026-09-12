Найбільший маруновий берет для Шевченка: 7 корпус ДШВ установив рекорд у Дніпрі

З нагоди Дня міста у Дніпрі військовослужбовці 7 корпусу швидкого реагування ДШВ установили національний рекорд, одягнувши на пам'ятник Тарасу Шевченку найбільший в Україні маруновий берет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook 7 корпусу ДШВ.

Десантники встановили рекорд у Дніпрі

З нагоди Дня міста Дніпра військовослужбовці 7 корпусу швидкого реагування ДШВ урочисто встановили найбільший в історії України маруновий берет на пам'ятник Тарасу Шевченку на Монастирському острові.

Цей факт засвідчили та задокументували експерти Національного Реєстру Рекордів України.

Маруновий берет - невід'ємний символ звитяги, мужності та непохитного духу десантників. Встановлення цього атрибуту ДШВ на монумент Кобзаря стало знаковою подією, що об'єднала військову традицію із вшануванням української культурної спадщини, наголосили у 7 корпусі.

Які розміри має рекордний берет

Діаметр берета становить 1,36 метра, а діаметр посадки - 1,08 метра. Його виготовили з дотриманням пропорцій офіційного головного убору ДШВ та з урахуванням габаритів 20-метрового пам'ятника Тарасу Григоровичу.

Найбільший в Україні маруновий берет одягнули на пам'ятник Шевченку (фото: facebook.com/7CorpsDSHV)

У 7 корпусі зазначили, що акція також є знаком вдячності Дніпру, яке від початку повномасштабної війни стало тиловим, гуманітарним і медичним хабом для військових та цивільних. А для корпусу та його підрозділів Дніпро є справжнім прихистком.

"Дніпро - це місто-воїн, яке стало для нашого корпусу рідною домівкою. Цим рекордом ми демонструємо єдність Сил Оборони України та міської громади, відданість нашій історії та нашу вдячність дніпрянам", - підкреслили у командуванні 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Акція відбулася за підтримки міської влади

Заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко зазначив, що в місті розташований найвищий у світі пам'ятник Тарасу Шевченку. За його словами, десантники доповнили цей символ ще одним рекордом.

"В Дніпрі найвищий у світі пам'ятник Тарасу Шевченку. Десантники сьогодні подвоїли цей рекорд. Адже цей берет - найбільший, який коли-небудь шився і одягався у світі", - сказав Денисенко.

Він також подякував військовослужбовцям за акцію та їхню службу.

"Дякуємо нашим десантникам за такий подарунок, але найбільше за те, що тримають фронт, тримають східну браму нашої області", - додав заступник мера.