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Самый большой маруновый берет для Шевченко: 7 корпус ДШВ установил рекорд в Днепре

15:17 12.09.2026 Сб
2 мин
Как главный атрибут десантников оказался на 20-метровом памятнике Кобзарю?
aimg Анна Березина
Самый большой маруновый берет для Шевченко: 7 корпус ДШВ установил рекорд в Днепре Памятник Шевченко одели в маруновый берет десантников (фото: пресс-служба 7 корпуса ДШВ)
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По случаю Дня города в Днепре военнослужащие 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ установили национальный рекорд, надев на памятник Тарасу Шевченко самый большой в Украине маруновый берет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook 7 корпуса ДШВ.

Десантники установили рекорд в Днепре

По случаю Дня города Днепра военнослужащие 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ торжественно установили самый большой в истории Украины маруновый берет на памятник Тарасу Шевченко на Монастырском острове.

Этот факт засвидетельствовали и задокументировали эксперты Национального Реестра Рекордов Украины.

Маруновый берет - неотъемлемый символ победы, мужества и непоколебимого духа десантников. Установление этого атрибута ДШВ на монумент Кобзаря стало знаковым событием, объединившим военную традицию с чествованием украинского культурного наследия, отметили в 7 корпусе.

Какие размеры имеет рекордный берет

Диаметр берета составляет 1,36 метра, а диаметр посадки - 1,08 метра. Его изготовили с соблюдением пропорций официального головного убора ДШВ и с учетом габаритов 20-метрового памятника Тарасу Григорьевичу.

Самый большой в Украине маруновый берет на памятнике Шевченко (фото: facebook.com/7CorpsDSHV)

В 7 корпусе отметили, что акция также является благодарностью Днепру, который с начала полномасштабной войны стал тыловым, гуманитарным и медицинским хабом для военных и гражданских. А для корпуса и его подразделений Днепр является настоящим пристанищем.

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"Днепр - это город-воин, который стал для нашего корпуса родным домом. Этим рекордом мы демонстрируем единство Сил Обороны Украины и городской громады, преданность нашей истории и нашу благодарность днепрянам", - подчеркнули в командовании 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Акция состоялась при поддержке городских властей

Заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко отметил, что в городе расположен самый высокий в мире памятник Тарасу Шевченко. По его словам, десантники дополнили этот символ еще одним рекордом.

"В Днепре самый высокий в мире памятник Тарасу Шевченко. Десантники сегодня удвоили этот рекорд. Ведь этот берет - самый большой, который когда-либо шился и одевался в мире", - сказал Денисенко.

Он также поблагодарил военнослужащих за акцию и их службу.

"Спасибо нашим десантникам за такой подарок, но больше всего за то, что держат фронт, держат восточные ворота нашей области", - добавил заместитель мэра.

Ранее мы также писали, как 7 корпус ДШВ изменяет подход к ведению боя, используя автономные БПЛА и mesh-сети.

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