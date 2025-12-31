Найбільший індійський НПЗ закупив першу нафту з Колумбії, - Reuters

Агентство з посиланням на два джерела пише, що Indian Oil Corp купила 2 мільйони барелів нафти сорту Castilla з поставкою наприкінці лютого 2026 року.

Нафтопереробний завод має опціональний контракт на загальну купівлю близько 12 мільйонів барелів, що еквівалентно шести дуже великим танкерам для перевезення нафти.

Як зазначає видання, Indian Oil Corp прагне диверсифікувати поставки через скорочення імпорту російської нафти на тлі жорсткіших санкцій США та ЄС проти Москви.

У грудні імпорт російської нафти до Індії впаде до трирічного мінімуму - 1,2 мільйона барелів на день, порівняно з 1,84 мільйона б/д у листопаді, повідомляє аналітична компанія Kpler.

Джерела уточнили Reuters , що умови угоди, включно з ціноутворенням, взаємоприйнятні як для покупця, так і для продавця.

Попри наявність контрактів з Мексикою, Бразилією та Колумбією, Indian Oil Corp рідко купує південноамериканську нафту, задовольняючи більшість потреб сировиною з Росії та Близького Сходу.