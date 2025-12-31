Крупнейший индийский НПЗ закупил первую нефть из Колумбии, - Reuters

Агентство со ссылкой на два источника пишет, что Indian Oil Corp купила 2 миллиона баррелей нефти сорта Castilla с поставкой в конце февраля 2026 года.

Нефтеперерабатывающий завод имеет опциональный контракт на общую покупку около 12 миллионов баррелей, что эквивалентно шести очень большим танкерам для перевозки нефти.

Как отмечает издание, Indian Oil Corp стремится диверсифицировать поставки из-за сокращения импорта российской нефти на фоне ужесточения санкций США и ЕС против Москвы.

В декабре импорт российской нефти в Индию упадет до трехлетнего минимума - 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,84 миллиона б/с в ноябре, сообщает аналитическая компания Kpler.

Источники уточнили Reuters, что условия сделки, включая ценообразование, взаимоприемлемы как для покупателя, так и для продавца.

Несмотря на наличие контрактов с Мексикой, Бразилией и Колумбией, Indian Oil Corp редко покупает южноамериканскую нефть, удовлетворяя большинство потребностей сырьем из России и Ближнего Востока.