Найбільший дефіцит кадрів: яких лікарів та педагогів бракує в Україні

На середину лютого 2024 року в галузі освіти і науки в Україні налічувалося 5,6 тисяч пропозицій роботи, а зареєстрованих у державній службі зайнятості освітян було 3,5 тисяч. А в медицині та аптекарстві було понад 13 тисяч пропозицій роботи та 5,2 тисячі осіб, зареєстрованих як шукачі роботи на відповідні посади.

Найбільший дефіцит кадрів спостерігається за такими спеціальностями:

учитель-логопед – 254 вакансії та 14 шукачів;

лікар загальної практики – 224 вакансії та 29 шукачів;

лікар-терапевт – 192 вакансії та 18 шукачів;

лікар-психіатр – 104 вакансії та 3 шукачі.

Такий професійний дисбаланс у галузі освіти, науки, фармакології і лікарської практики був завжди, пояснює Олена Мельник. Серед лікарів зазвичай було або більше тих, хто шукає роботу, або було більше вакансій, ніж медиків, які потребували працевлаштування.