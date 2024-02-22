RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самый большой дефицит кадров: каких врачей и педагогов не хватает в Украине

Фото: Прием у врача (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Дефицит кадров в Украине касается и областей образования и здравоохранения. По отдельным специальностям вакансий в десять раз больше, чем кандидатов на работу.

В каких профессиях наблюдается самый большой дефицит кадров, в интервью РБК-Украина рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

На середину февраля 2024 года в области образования и науки в Украине насчитывалось 5,6 тысячи предложений работы, а зарегистрированных в государственной службе занятости педагогов было 3,5 тысячи. А в медицине и аптекарстве было более 13 тысяч предложений работы и 5,2 тысяч человек, зарегистрированных в качестве соискателей работы на соответствующие должности.

Наибольший дефицит кадров наблюдается по следующим специальностям:

  • учитель-логопед – 254 вакансии и 14 соискателей;
  • врач общей практики – 224 вакансии и 29 соискателей;
  • врач-терапевт – 192 вакансии и 18 соискателей;
  • врач-психиатр – 104 вакансии и 3 соискателя.

Такой профессиональный дисбаланс в области образования, науки, фармакологии и врачебной практики был всегда, объясняет Елена Мельник. Среди врачей обычно было больше тех, кто ищет работу, или было больше вакансий, чем медиков, нуждавшихся в трудоустройстве.

Напомним, мы писали, каких специалистов критически не хватает в Украине. Большая потребность есть в швеях, электромонтерах, слесарях-сантехниках, токарях.

Также предлагаем почитать, какой средний уровень зарплат в вакансиях в Украине в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центр занятостиВрачи