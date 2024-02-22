Самый большой дефицит кадров: каких врачей и педагогов не хватает в Украине

На середину февраля 2024 года в области образования и науки в Украине насчитывалось 5,6 тысячи предложений работы, а зарегистрированных в государственной службе занятости педагогов было 3,5 тысячи. А в медицине и аптекарстве было более 13 тысяч предложений работы и 5,2 тысяч человек, зарегистрированных в качестве соискателей работы на соответствующие должности.

Наибольший дефицит кадров наблюдается по следующим специальностям:

учитель-логопед – 254 вакансии и 14 соискателей;

врач общей практики – 224 вакансии и 29 соискателей;

врач-терапевт – 192 вакансии и 18 соискателей;

врач-психиатр – 104 вакансии и 3 соискателя.

Такой профессиональный дисбаланс в области образования, науки, фармакологии и врачебной практики был всегда, объясняет Елена Мельник. Среди врачей обычно было больше тех, кто ищет работу, или было больше вакансий, чем медиков, нуждавшихся в трудоустройстве.