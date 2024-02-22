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Дефіцит кадрів в Україні: яких фахівців критично не вистачає

Україна, Четвер 22 лютого 2024 09:47
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Дефіцит кадрів в Україні: яких фахівців критично не вистачає Фото: яких фахівців критично не вистачає в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська, Ольга Маджумдар

Нині в Україні спостерігається дефіцит кадрів за низкою професій. Зокрема, критично не вистачає швачок, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, токарів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

Наприклад, за її словами, на сьогоднішній день є пропозиції для швачок - 2 тисячі вакансій. А швачок, які звернулися до Центру зайнятості за пошуком роботи - у нас майже тисяча.

"Критично не вистачає фахівців під заявлену потребу: швачок, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, токарів", - констатувала Мельник.

Найбільше, як уточнила спеціаліст, на Єдиному порталі представлені наступні вакансії: продавець - 17 тисяч вакансій, водій - 9 тисяч вакансій, бухгалтер - 7 тисяч вакансій, кухар - 5 тисяч вакансій.

Ринок праці в Україні

Від початку повномасштабної війни у багатьох сферах ринку праці України спостерігається дефіцит кадрів. Особливо не вистачає спеціалістів професій, які зазвичай вважалися "чоловічими".

Проте роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, а українки активніше відгукуються на такі вакансії та проходять перекваліфікацію. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Центр зайнятості
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