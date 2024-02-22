Який середній рівень зарплат у вакансіях в Україні: дані на лютий 2024 року

Середній рівень зарплат у вакансіях в Україні у лютому 2024 року становить майже 19 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

"Ми відстежуємо інформацію про зростання чи падіння заробітної плати, яка заявляється у вакансіях, через Єдиний портал вакансій, створений у вересні 2022 року", - сказала вона.

За її словами, цей портал містить інформацію від Державного центру зайнятості та 6 сервісів розміщення інформації про вакансії, такі як work.ua, robota.ua, jrc.ua. Там щодня публікується загалом 200 тисяч вакансій.

"І рівень середньої заробітної плати на цьому порталі сьогодні становить майже 19 тисяч гривень", - повідомила Мельник.

Вона нагадала, що у третьому кварталі 2023 року розмір середньої зарплати, за даними Державної служби статистики, зріс на 23% порівняно з аналогічним періодом 2022 року та становив 17,9 тисячі гривень.

Зарплати в Україні

За даними уряду, 2022 року середньомісячна номінальна заробітна плата працівників до вирахування податків становила 14 847 гривень, а скоригована на рівень інфляції скоротилася на 11,9%.

Уряд прогнозує, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. 2024 року зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.