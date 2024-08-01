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Найбільший з часів "холодної війни". Байден підтвердив обмін ув'язненими з Росією

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Захід домовився з Російською Федерацією про звільнення 16 політичних в'язнів. Троє американців та один власник грін-карти вже повертаються додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена.

Як розповів Байден, до США повертаються: 

  • Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal;
  • Пол Вілан, ветеран морської піхоти;
  • Алсу Курмашева, російсько-американська радіожурналістка;
  • Володимир Кара-Мурза, журналіст Washington Post.

"Угода, яка забезпечила їхню свободу, стала дипломатичним подвигом. Загалом, ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, в тому числі двох німців і сімох громадян Росії, які були політичними в'язнями у своїй власній країні", - додав він. 

Голова Білого дому привітав зусилля союзників, які також брали участь у складних переговорах, щоб досягти цього результату. Мова йде про: 

  • Німеччину; 
  • Польщу; 
  • Словенію; 
  • Норвегію; 
  • Туреччину. 

"І дозвольте мені чітко заявити: я не припиню працювати, поки кожен американець, якого несправедливо затримали або утримують в заручниках по всьому світу, не возз'єднається зі своєю сім'єю. Моя адміністрація вже повернула додому понад 70 таких американців, багато з яких перебували в полоні ще до мого вступу на посаду", - додав президент США. 

Як  відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів "холодної війни". 

Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених

Обмін ув'язненими між Росією та західними країнами

Сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Деталі про цей обмін можна дізнатися з матеріалу РБК-Україна "Найбільший з часів холодної війни: захід і РФ готують обмін ув'язненими".

Тим часом у ЗМІ дізнались імена тих, кого отримала та віддала Росія по обміну з Заходом. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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