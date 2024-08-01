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Крупнейший со времен "холодной войны". Байден подтвердил обмен заключенными с Россией

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении 16 политических заключенных. Трое американцев и один владелец грин-карты уже возвращаются домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена.

Как рассказал Байден, в США возвращаются: 

  • Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal;
  • Пол Вилан, ветеран морской пехоты;
  • Алсу Курмашева, российско-американская радиожурналистка;
  • Владимир Кара-Мурза, журналист Washington Post.

"Соглашение, которое обеспечило их свободу, стало дипломатическим подвигом. В общем, мы договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе двух немцев и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей собственной стране", - добавил он. 

Глава Белого дома приветствовал усилия союзников, которые также участвовали в сложных переговорах, чтобы достичь этого результата. Речь идет о: 

  • Германии; 
  • Польше; 
  • Словении; 
  • Норвегии; 
  • Турции. 

"И позвольте мне четко заявить: я не прекращу работать, пока каждый американец, которого несправедливо задержали или удерживают в заложниках по всему миру, не воссоединится со своей семьей. Моя администрация уже вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до моего вступления в должность", - добавил президент США. 

Как отметил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, это был самый масштабный обмен по количеству лиц со времен "холодной войны". 

Салливан добавил, что всего в списке обмена было 24 заключенных

Обмен заключенными между Россией и западными странами

Сегодня, 1 августа, состоялся большой обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и западными странами с другой.

Детали об этом обмене можно узнать из материала РБК-Украина "Крупнейший со времен холодной войны: запад и РФ готовят обмен заключенными".

Тем временем в СМИ узнали имена тех, кого получила и отдала Россия по обмену с Западом. 

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