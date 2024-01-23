Найбільший банк Кіпру покинув Росію, - ЗМІ

Найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва в Москві та Санкт-Петербурзі. Таким чином він остаточно залишив ринок РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Видання посилається на дані Центрального банку Росії. З цього моменту банк припиняє акредитацію своїх відділень у країні.
З початку 2024 року це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії. Загальна їхня кількість у країні зменшилася до 23.
На початок 2022 року в реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій. З початком війни в Україні вони почали закриватися:
За цей час було відкрито лише одне нове представництво - киргизького "Айыл банка".
"Представництва іноземних банків у Росії не мають права проводити банківські операції, включно з відкриттям рахунків, залученням коштів клієнтів, здійсненням переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, що представляють інтереси кредитної організації, але не є самостійними юридичними особами", - пише видання.
Скорочення обсягу бізнесу західних банків у Росії пов'язане із санкціями, відтоком іноземного бізнесу і скороченням товарообігу.
Дані Raiffeisenbank International свідчать, що до кінця 2023 року активи іноземних кредитних організацій у Росії скоротилися до 66 млрд доларів. Це вдвічі менше, ніж 2021 року (119 млрд доларів) і майже вчетверо менше, ніж 2012 року (239 млрд доларів).
Найбільший банк на Кіпрі. Заснований у 1899 році. Веде операції у Великій Британії, Австралії, Греції, Румунії та Росії.
З 2008 року Bank of Cyprus надає свої послуги також на території України.
Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.
Раніше японський ритейлер Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.
Також японська компанія з виробництва шин Bridgestone продала свій завод в Ульяновську і остаточно покинула ринок Росії.
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