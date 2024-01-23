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Найбільший банк Кіпру покинув Росію, - ЗМІ

Архівне фото: Найбільший банк Кіпру покинув Росію (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва в Москві та Санкт-Петербурзі. Таким чином він остаточно залишив ринок РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Видання посилається на дані Центрального банку Росії. З цього моменту банк припиняє акредитацію своїх відділень у країні. 

З початку 2024 року це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії. Загальна їхня кількість у країні зменшилася до 23.

Скільки банків у РФ закрилося з початку війни

На початок 2022 року в реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій. З початком війни в Україні вони почали закриватися: 

  • дев'ять у 2022 році; 
  • три у 2023 році;
  • три з початку 2024 року. 

За цей час було відкрито лише одне нове представництво - киргизького "Айыл банка".

"Представництва іноземних банків у Росії не мають права проводити банківські операції, включно з відкриттям рахунків, залученням коштів клієнтів, здійсненням переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, що представляють інтереси кредитної організації, але не є самостійними юридичними особами", - пише видання.

Банки йдуть із РФ через санкції країн Заходу

Скорочення обсягу бізнесу західних банків у Росії пов'язане із санкціями, відтоком іноземного бізнесу і скороченням товарообігу. 

Дані Raiffeisenbank International свідчать, що до кінця 2023 року активи іноземних кредитних організацій у Росії скоротилися до 66 млрд доларів. Це вдвічі менше, ніж 2021 року (119 млрд доларів) і майже вчетверо менше, ніж 2012 року (239 млрд доларів).

Bank of Cyprus

Найбільший банк на Кіпрі. Заснований у 1899 році. Веде операції у Великій Британії, Австралії, Греції, Румунії та Росії. 

З 2008 року Bank of Cyprus надає свої послуги також на території України. 

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

Раніше японський ритейлер Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.

Також японська компанія з виробництва шин Bridgestone продала свій завод в Ульяновську і остаточно покинула ринок Росії.

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