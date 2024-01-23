Крупнейший банк Кипра покинул Россию, - СМИ

Крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом он окончательно покинул рынок РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Издание ссылается на данные Центрального банка России. С этого момента банк прекращает аккредитацию своих отделений в стране.
С начала 2024 года это уже третье представительство иностранного банка, закрывшееся в России. Общее их количество в стране уменьшилось до 23.
На начало 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций. С началом войны в Украине они начали закрываться:
За это время было открыто лишь одно новое представительство - киргизского "Айыл банка".
"Представительства иностранных банков в России не имеют права проводить банковские операции, включая открытие счетов, привлечение средств клиентов, осуществление переводов и валютных операций. Они действуют как обособленные подразделения, представляющие интересы кредитной организации, но не являются самостоятельными юридическими лицами", - пишет издание.
Сокращение объема бизнеса западных банков в России связано с санкциями, оттоком иностранного бизнеса и сокращением товарооборота.
Данные Raiffeisenbank International свидетельствуют, что к концу 2023 года активы иностранных кредитных организаций в России сократились до 66 млрд долларов. Это вдвое меньше, чем в 2021 году (119 млрд долларов) и почти вчетверо меньше, чем в 2012 году (239 млрд долларов).
Крупнейший банк на Кипре. Основан в 1899 году. Ведет операции в Великобритании, Австралии, Греции, Румынии и России.
С 2008 года Bank of Cyprus предоставляет свои услуги также на территории Украины.
После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес в России.
Ранее японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.
Также японская компания по производству шин Bridgestone продала свой завод в Ульяновске и окончательно покинула рынок России.
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