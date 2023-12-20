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Японський виробник шин Bridgestone продав свій бізнес і покинув ринок РФ

Росія, Середа 20 грудня 2023 20:02
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Японський виробник шин Bridgestone продав свій бізнес і покинув ринок РФ Архівне фото: Японський виробник шин Bridgestone продав свій бізнес і покинув ринок РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Японська компанія з виробництва шин Bridgestone продала свій завод в Ульяновську і остаточно покинула ринок Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що Bridgestone продав свій завод у російському Ульяновську групі S8 Capital місцевого підприємця Армена Саркісяна.

Компанія заявила, що для завершення угоди вже отримано всі необхідні дозволи влади РФ. Крім продажу заводу в Ульяновську планується продати відділ продажів і маркетингу в Москві.

Bridgestone працювала в Росії з 1998 року.

Bridgestone

Японська компанія-виробник шин. Бізнес на 80 % складається з виробництва та реалізації шин для легкових автомобілів, вантажівок, автобусів, комерційного транспорту, літаків, мототранспорту, будівельної, видобувної та сільгосптехніки.

Решта 20 % становить виробництво та реалізація конвеєрних стрічок, шлангів, сидінь для автомобілів, ізоляційних гумотехнічних виробів і спортивного приладдя.

Компанія володіє 178 заводами та п'ятьма технічними центрами у 27 країнах світу, а також десятьма власними полігонами для тестування шин у семи країнах. У списку найбільших компаній світу Forbes Global 2000 у 2022 році посіла 464-те місце.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

Раніше японський ритейлер Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.

Нещодавно стало відомо, що юридичну особу Spotify у Росії ліквідували 14 грудня, стримінговий музичний сервіс повністю припинив роботу в країні-агресорі.

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