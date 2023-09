Найбільший банк Європи обмежить грошові перекази з РФ і Білоруссю

У банку заявили, що обсяг санкцій і торговельних обмежень, запроваджених у всьому світі щодо Росії та Білорусі, зробив його діяльність дедалі складнішою.

"Тому ми ухвалили рішення обмежити комерційні платежі наших клієнтів у Росію і Білорусь або з них через HSBC", - заявив представник банку.

Бізнес-клієнти були проінформовані про те, що банк більше не має наміру обробляти платежі.

Вихід банку з Росії

HSBC оголосив про вихід із Росії, але запланований продаж його підрозділу місцевому кредитору "Експобанку" затягнувся і очікує остаточного схвалення регулюючих органів.

Що відомо про HSBC

Британський міжнародний комерційний банк зі штаб-квартирою в Лондоні, за ринковою капіталізацією є найбільшим у Європі та одним із найбільших у світі.

Заснований 1865 року в Гонконзі як "The Hongkong and Shanghai Bank" (Банк Гонконгу та Шанхаю) для супроводу торговельних операцій між Європою та Китаєм, пізніше назву було змінено на "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation" (HSBC).

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Нещодавно японський ритейлер Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.