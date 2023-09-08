Крупнейший банк Европы ограничит денежные переводы с РФ и Беларусью

Один из крупнейших банков Европы HSBC прекратит коммерческие платежи бизнес-клиентов в РФ и Беларуси.
Об этом заявил представитель HSBC, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В банке заявили, что объем санкций и торговых ограничений, введенных во всем мире в отношении России и Беларуси, сделал его деятельность все более сложной.
"Поэтому мы приняли решение ограничить коммерческие платежи наших клиентов в Россию и Беларусь или из них через HSBC", - заявил представитель банка.
Бизнес-клиенты были проинформированы о том, что банк больше не намерен обрабатывать платежи.
HSBC объявил о выходе из России, но запланированная продажа его подразделения местному кредитору "Экспобанку" затянулась и ожидает окончательного одобрения регулирующих органов.
Что известно о HSBC
Британский международный коммерческий банк со штаб-квартирой в Лондоне, по рыночной капитализации является крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире.
Основан в 1865 году в Гонконге как "The Hongkong and Shanghai Bank" (Банк Гонконга и Шанхая) для сопровождения торговых операций между Европой и Китаем, позже название было изменено на "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation" (HSBC).
После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.
Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.
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