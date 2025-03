Найбільший аеропорт Британії закрили через сильну пожежу на електропідстанції

У Лондонській пожежній бригаді розповіли, що в ліквідації вогняної НС на електропідстанції на Нестлс-авеню в Хейс беруть участь 70 пожежників, й задіяно 10 пожежних машин.

Лондонська пожежна бригада повідомила, що загорівся трансформатор на підстанції, але вони поки не знають, як почалася пожежа.

За словами помічника комісара Пета Гоулборна, вогнеборці "працюють у складних умовах, щоб якомога швидше взяти вогонь під контроль".

"Пожежа спричинила відключення електроенергії, що вплинуло на велику кількість будинків і місцевих підприємств, і ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб мінімізувати збої", - розповів він.

BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025

Також зазначається, що пожежники проводять евакуаційні заходи серед жителів будинків, які розташовані близько до місця пожежі (вже було евакуйовано близько 150 людей). Також було встановлено 200-метрове оточення для безпеки громадян.

Power station near Heathrow in flames – and no, I don’t believe in coincidences.



A substation near London’s Heathrow Airport caught fire, shutting down one of the busiest airports in the world. Thousands of homes are now without electricity. The cause is “unknown,” but… pic.twitter.com/Ut4hxYx5QO — Devana (@DevanaUkraine) March 21, 2025

Пожежа спричинила перебої з електропостачанням у цьому районі.

Як розповів представник аеропорту "Хітроу", інцидент суттєво вплинув на електроживлення на летовищі, сталися відключення світла. Внаслідок цього, і "для забезпечення безпеки наших пасажирів і колег, у нас немає іншого вибору, крім як закрити Хітроу до 23:59 21 березня 2025 року".

"Ми очікуємо значних збоїв найближчими днями, і пасажири не повинні подорожувати до аеропорту за жодних обставин, доки аеропорт не відкриється", - додали представники "Хітроу".

London-Heathrow Airport, one of the busiest commercial flight hubs in the world, will be completely closed on Friday, following a serious fire tonight at a nearby electrical substation, resulting in a major power outage across West London, which includes Heathrow Airport.… pic.twitter.com/Bdc6tFKZ0m — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2025

За даними сайту з відстеження польотів Flightradar24, щонайменше 120 рейсів, які вже знаходяться в повітрі та прямують до "Хітроу", доведеться відхилити.

Додамо, окрім проблем у Хітроу, компанія SSEN заявила, що близько 16 тисяч будинків знеструмлені в деяких районах навколо аеропорту на заході Лондона.

Нагадаємо, аеропорт Хітроу (London Heathrow Airport) вважається найбільшим міжнародним аеропортом Великої Британії та Європи за кількістю щорічно перевезених пасажирів - 75,7 млн (дані ща 2016 рік).