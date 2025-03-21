Крупнейший аэропорт Британии закрыли из-за сильного пожара на электроподстанции
В Лондонском аэропорту "Хитроу" (Великобритания) в ночь на 21 марта ввели запрет на полеты из-за сильного пожара, который вспыхнул на электроподстанции. Воздушная гавань не будет работать до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В Лондонской пожарной бригаде рассказали, что в ликвидации огненного ЧП на электроподстанции на Нестлс-авеню в Хейс участвуют 70 пожарных, и задействовано 10 пожарных машин.
Лондонская пожарная бригада сообщила, что загорелся трансформатор на подстанции, но они пока не знают, как начался пожар.
По словам помощника комиссара Пэта Гоулборна, пожарные "работают в сложных условиях, чтобы как можно скорее взять огонь под контроль".
"Пожар вызвал отключение электроэнергии, что повлияло на большое количество домов и местных предприятий, и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы минимизировать сбои", - рассказал он.
BREAKING: Аэропорт Хитроу заявляет, что будет закрыт весь день из-за значительного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на близлежащей электрической подстанции- Politics UK (@PolitlcsUK) 21 марта 2025 года
"Мы ожидаем значительных сбоев в ближайшие дни, и пассажиры не должны путешествовать в аэропорт ни при каких обстоятельствах" pic.twitter.com/jeqEqb8BX6
Также отмечается, что пожарные проводят эвакуационные мероприятия среди жителей домов, которые расположены близко к месту пожара (уже было эвакуировано около 150 человек). Также было установлено 200-метровое оцепление для безопасности граждан.
Электростанция возле Хитроу в огне - и нет, я не верю в совпадения.- Devana (@DevanaUkraine) 21 марта 2025 г.
Загорелась подстанция рядом с лондонским аэропортом Хитроу, закрыв один из самых загруженных аэропортов мира. Тысячи домов сейчас остались без электричества. Причина "неизвестна", но... pic.twitter.com/Ut4hxYx5QO
Пожар вызвал перебои с электроснабжением в этом районе.
Как рассказал представитель аэропорта "Хитроу", инцидент существенно повлиял на электропитание в аэропорту, произошли отключения света. Вследствие этого, и "для обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег, у нас нет другого выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года".
"Мы ожидаем значительных сбоев в ближайшие дни, и пассажиры не должны путешествовать в аэропорт ни при каких обстоятельствах, пока аэропорт не откроется", - добавили представители "Хитроу".
Аэропорт Лондон-Хитроу, один из самых загруженных хабов коммерческих рейсов в мире, будет полностью закрыт в пятницу после серьезного пожара сегодня ночью на близлежащей электрической подстанции, что привело к крупному отключению электроэнергии по всему Западному Лондону, в который входит аэропорт Хитроу.... pic.twitter.com/Bdc6tFKZ0m- OSINTdefender (@sentdefender) 21 марта 2025 года
По данным сайта по отслеживанию полетов Flightradar24, по меньшей мере 120 рейсов, которые уже находятся в воздухе и направляются в "Хитроу", придется отклонить.
Добавим, кроме проблем в Хитроу, компания SSEN заявила, что около 16 тысяч домов обесточены в некоторых районах вокруг аэропорта на западе Лондона.
Напомним, аэропорт Хитроу (London Heathrow Airport) считается крупнейшим международным аэропортом Великобритании и Европы по количеству ежегодно перевезенных пассажиров - 75,7 млн (данные за 2016 год).
Напомним, нынешний случай отмены авиарейсов в Британии из-за пожара - не первый. Так, например, в 2018 году из-за огненного ЧП около одного из терминалов аэропорта Станстед отменили почти 100 авиарейсов Ryanair и EasyJet.
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