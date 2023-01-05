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Найбільші втрати за історію незалежності: у Мінекономіки оцінили падіння ВВП України

Фото: перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%]. Ця оцінка співпадає з попередніми офіційними прогнозами уряду та НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала РФ, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

При цьому у грудні падіння ВВП оцінено на рівні -34% [±2%], що є дещо кращим, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37% [±2%]). Відповідно за IV квартал падіння оцінюється на рівні 35,5% [±2%], ураховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.

"Втім подальші терористичні ракетні атаки з боку РФ завдали хоч і не критичних, втім пошкоджень (зокрема, енергетичній інфраструктурі), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. 2023 року економіка зросте на 4,0%, 2024 року - на 5,2%.

За прогнозом уряду, реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.

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