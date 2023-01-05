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Наибольшие потери в истории независимости: в Минэкономики оценили падение ВВП Украины

Фото: первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2022 оценивается на уровне 30,4% [±2%]. Эта оценка совпадает с предварительными официальными прогнозами правительства и НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, ущербы и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы и с территории Белоруссии и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При этом в декабре падение ВВП оценено на уровне 34% [±2%], что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП на уровне 37% [±2%]). Согласно IV кварталу падение оценивается на уровне 35,5% [±2%], учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре.

"Впрочем, дальнейшие террористические ракетные атаки со стороны РФ нанесли хоть и не критические, но повреждения (в частности, энергетической инфраструктуры), что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. В 2023 году экономика вырастет на 4,0%, в 2024 году - на 5,2%.

По прогнозу правительства, реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.

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