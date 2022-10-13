Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT

Фото: Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм (facebook com worldeconomicforum7)

Західні постачальники обладнання для виробництва чіпів призупинили продаж та обслуговування китайських виробників напівпровідників, оскільки влада США прагне стримати розвиток технологічного сектору Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.