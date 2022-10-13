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Крупнейшие в мире поставщики чипов прекращают сотрудничество с Китаем, - FT

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Четверг 13 октября 2022 21:40
Крупнейшие в мире поставщики чипов прекращают сотрудничество с Китаем, - FT Фото: Крупнейшие в мире поставщики чипов прекращают сотрудничество с Китаем (facebook com worldeconomicforum7)
Автор: Дмитрий Браславский

Западные поставщики оборудования для производства чипов приостановили продажу и обслуживание китайских производителей полупроводников, поскольку власти США стремятся сдержать развитие технологического сектора Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В прошлую пятницу США объявили о новых ограничениях, запрещающих экспорт американского оборудования для производства чипов в Китай.

"Американские компании Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation немедленно начали соблюдать новые правила США", - сообщает издание.

Как пишет Financial Times, во вторник компания LAM приказала своим рабочим покинуть китайские заводы по производству чипов. Нидерландская технологическая компания ASML отдала приказ своим американским сотрудникам прекратить обслуживание китайских клиентов. ASML производит оборудование, необходимое для создания компьютерных микросхем.

"Американские сотрудники ASML должны воздерживаться от обслуживания клиентов в Китае до последующего сообщения. Конечно, мы принимаем меры предосторожности для обеспечения соблюдения новых правил", - говорится в сообщении.

Сотрудники китайского предприятия по производству чипов YMTC подтвердили, что американские компании прекратили поставки.

Напомним, что США ограничивают экспорт полупроводников, чтобы замедлить военное развитие Китая.

Ранее США планировали расширить ограничения на поставки чипов в Китай.

Уже 1 сентября Белый дом ввел новые ограничения по продаже некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.

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