США обмежують експорт напівпровідників, щоб уповільнити військовий розвиток Китаю, - WSJ

США продовжують вводити нові обмеження на експорт передових напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем, щоб завадити американським технологіям просувати військову міць Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Теперішні правила вимагатимуть від американських виробників чіпів отримати ліцензію від Міністерства торгівлі на експорт певних чіпів, які використовуються у передових обчисленнях штучного інтелекту та суперкомп'ютерах - критично важливих технологіях для сучасних систем озброєнь.

США вже вимагають ліцензії на експорт багатьох передових технологій китайським організаціям, які, як вважають, діють проти інтересів національної безпеки США. Останній крок знов розширює це, включаючи експорт найважливіших передових чіпів та обладнання, які не можна отримати деінде. Повідомляєтьяся, що правила також дозволять США блокувати чіпи іноземного виробництва, які виробляються за американськими технологіями.

Ці обмеження є одними з найширших, які США коли-небудь вводили проти китайської індустрії чіпів, на відміну від попередніх дій, які часто були націлені на окремі компанії та більш вузьке підмножина технологій. Офіційні особи назвали їх необхідними для того, щоб перешкодити Китаю нарощувати свої збройні сили, розробляти нове, сучасне озброєння та ще більше зміцнювати свою мережу спостереження, яка є однією з найскладніших у світі.

"Ми вважаємо, що певні передові обчислювальні можливості, засновані на американських чіпах, програмному забезпеченні, інструментах та технологіях, підживлюють китайську військову модернізацію, включаючи розробку зброї масового знищення", - йдеться у повідомленні

За словами чиновника, надання Китаю та його військовим доступу до найпередовіших чіпів та обладнання для їх виробництва створює серйозні ризики для національної безпеки.