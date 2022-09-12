ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США расширят ограничения на поставки чипов в Китай

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 12 сентября 2022 04:55
США расширят ограничения на поставки чипов в Китай Фото: США расширят ограничения на поставки чипов в Китай (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация США планирует в следующем месяце расширить ограничения на поставки в Китай американских полупроводников в области искусственного интеллекта, а также средств для производства микросхем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Минторг США намерен опубликовать новые правила, согласно которым будет запрещена продажа оборудования для создания микросхем китайским фабрикам, производящим определенный тип полупроводников следующего поколения в случае отсутствия соответствующей лицензии американских властей.

Без лицензии ведомства также будет запрещено поставлять в КНР чипы для искусственного интеллекта.

Как отмечают источники агентства, Минторг может включить дополнительные ограничения, либо внести изменения в обсуждаемые рестрикции. Ведомство, как правило, в случае введения такого рода санкций часто отклоняет заявки на получение лицензии.

По мнению агентства, администрация президента Джо Байдена "стремится помешать развитию Китая, выбирая своей мишенью технологии, в которых Соединенные Штаты все еще сохраняют лидерство". Представители американского правительства высокого ранга также обратились к союзникам с целью убедить их в необходимости ввести аналогичные ограничения.

Напомним, ранее шведская компания Ericsson, которая в начале года отправила своих сотрудников в России в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.

До этого американский производитель компьютеров Dell Technologies Inc прекратил все операции в РФ после закрытия своих офисов в середине августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире