США расширят ограничения на поставки чипов в Китай

Администрация США планирует в следующем месяце расширить ограничения на поставки в Китай американских полупроводников в области искусственного интеллекта, а также средств для производства микросхем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Минторг США намерен опубликовать новые правила, согласно которым будет запрещена продажа оборудования для создания микросхем китайским фабрикам, производящим определенный тип полупроводников следующего поколения в случае отсутствия соответствующей лицензии американских властей.

Без лицензии ведомства также будет запрещено поставлять в КНР чипы для искусственного интеллекта.

Как отмечают источники агентства, Минторг может включить дополнительные ограничения, либо внести изменения в обсуждаемые рестрикции. Ведомство, как правило, в случае введения такого рода санкций часто отклоняет заявки на получение лицензии.

По мнению агентства, администрация президента Джо Байдена "стремится помешать развитию Китая, выбирая своей мишенью технологии, в которых Соединенные Штаты все еще сохраняют лидерство". Представители американского правительства высокого ранга также обратились к союзникам с целью убедить их в необходимости ввести аналогичные ограничения.

Напомним, ранее шведская компания Ericsson, которая в начале года отправила своих сотрудников в России в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.

До этого американский производитель компьютеров Dell Technologies Inc прекратил все операции в РФ после закрытия своих офисов в середине августа.

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