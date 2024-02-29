Автономний статус Криму треба трансформувати, - Рефат Чубаров

Автономний статус Криму має бути трансформований. Для цього необхідно прийняти кілька відповідних законопроєктів та внести зміни до Конституції України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Ми хочемо, щоб автономний статус Криму зберігся, але він має бути трансформований. Росіяни хочуть бути в Криму на першому місці. Ми ж після звільнення Криму хочемо урівнювання в правах всіх націй. Водночас кримськотатарському народу треба зберегтися й розвиватися", - зазначив Чубаров

Він зауважив, що до розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим" є прохання внести зміни.

"Для цього ми наполягаємо на прийнятті кількох відповідних законопроєктів", - сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу

За його словами, в Конституції має бути вказано, що джерелом особливого статусу Кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні.

"Ніхто не має вирішувати долю Криму без кримських татар, як сталося у 2014 році", - підкреслив Чубаров.

Він зазначив, що війна, яка триває вже 10 років, зробила поняття автономії "дещо токсичним".

"Коли частина українців чує слово "автономія", то думають, що це є дорога для сепаратизму. Але ми хочемо вирішення цього питання в такий спосіб, щоб жодним чином не порушити територіальну цілісність української держави. Ми хочемо укріпити Україну в Криму", - каже Чубаров.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що значна частина українського суспільства підтримує автономію саме у випадку, коли йдеться про Крим.

"Я бачив цифри соціологічних досліджень. Одне з них говорить, що понад 51% українців розуміють необхідність збереження автономії в Криму на основі реалізації там прав кримськотатарського народу", - підсумував він.