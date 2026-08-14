Найбільші в історії пожежі охопили курорти Хорватії, евакуйовано тисячі людей (фото, відео)

Пекельні пожежі у Хорватії

Топові курорти Хорватії опинилися у вогні через лісові пожежі. Під час курортного сезону згоріли цілі населені пункти на узбережжі.

За словами чиновників, щонайменше 10 людей потрапили до реанімації.

Рятувальники протягом ночі боролися з "однією з найгірших" пожеж в історії країни.

Близько 2000 людей було евакуйовано з сусідніх сіл, оскільки вогонь охопив навколишні пагорби вранці 14 серпня. Були пошкоджені будинки та знищені автомобілі.

Під час візиту до регіону прем'єр-міністр Андрей Пленкович наголосив на тому, що пожежа поширювалася блискавично.

Представники лікарні повідомили, що наразі до медзакладу Спліта було госпіталізовано понад 40 осіб: зокрема німецького та польського туристів.

Сотні туристів були серед тих, кого евакуювали до притулку в Оміші, створеного Червоним Хрестом, пише видання. Кілька інших притулків було відкрито в сусідніх прибережних містах Спліт і Макарська.

Пожежі не вщухають на Балканах

Але коли ситуація в Оміші полегшилася, пожежний літак направили до іншої пожежі на півострові Пелешац, де під загрозою опинилися будинки.

Пожежі палали також в інших частинах Балкан, оскільки спека приносить різке підвищення температури та погіршує умови посухи.

Аварійні бригади в Чорногорії вже кілька днів борються з пожежами вздовж узбережжя, а в четвер поблизу столиці Албанії надійшли повідомлення про пожежі.