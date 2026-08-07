Найбільші банки РФ потерпають від ударів по Wildberries, - СЗР

Фінансові установи РФ змушені дедалі більше займатися реструктуризацією боргів замість активного кредитування, що може свідчити про посилення тиску на російську економіку.

Частка проблемних кредитів третьої стадії за квартал зросла з 4,8% до 5,5%. За загального кредитного портфеля банку обсягом 658,7 млрд доларів це відповідає приблизно 36,3 млрд доларів проблемних позик.

Як справи у "Сбера"

Одночасно "Сбер" збільшив резерви під можливі втрати на 8,6%. Кількість дефолтних кредитів у сегменті проєктного фінансування зросла на 27,9%, у корпоративному секторі - на 22,6%, а прострочена заборгованість збільшилася на 23,7%.

Особливо помітним стало погіршення ситуації в іпотечному портфелі - прострочені платежі там зросли майже на 50%.

Голова правління "Сберу" Герман Греф визнав, що робота кредитного комітету банку зараз дедалі більше пов’язана з реструктуризацією боргів, а не з видачею нових позик.

Водночас заступник голови правління банку Тарас Скворцов знизив прогноз зростання російської економіки у 2026 році до 0–0,5% та попередив про можливе підвищення податків у 2027 році.

Окремим ризиком для банку стали компанії електронної комерції. У "Сбері" повідомляють про зростання проблем серед клієнтів маркетплейсів, зокрема Wildberries, де дедалі більше позичальників звертаються щодо реструктуризації боргів.

Що зараз з банком "ВТБ"

Схожі проблеми накопичуються і в іншого великого державного банку Росії - "ВТБ".

Банк, який зберігає близько 8 трлн рублів депозитів населення, оголосив про скорочення 10% працівників головного офісу. Його прибуток за перше півріччя зменшився на 20%, а у другому кварталі - на 34%.

За один квартал "ВТБ" збільшив резерви під проблемні кредити майже на третину - до 66,5 млрд рублів. Рентабельність капіталу банку скоротилася з 20,5% до 13%, а достатність капіталу знизилася до 10,7% за мінімальної вимоги Центробанку РФ у 10%.

Проблеми банку почали накопичуватися ще у 2025 році. За підсумками року частка проблемних кредитів у його портфелі зросла майже у півтора раза - до 14,2%, що приблизно на третину перевищує середній рівень по банківській системі Росії.

Водночас реальні масштаби ризиків можуть бути більшими, оскільки значна частина кредитування була пов’язана з підприємствами військово-промислового комплексу.

Акції "ВТБ" вже опустилися до історичних мінімумів на Московській біржі, зокрема через побоювання інвесторів щодо ризиків, пов’язаних зі стратегічним партнерством банку з Wildberries.

Ситуація у двох найбільших державних банках РФ демонструє спільну тенденцію: висока вартість кредитів, слабке економічне зростання та санкційний тиск погіршують якість банківських активів.

Фінансові установи змушені збільшувати резерви, реструктуризувати борги та скорочувати витрати, що може створити додаткові ризики для російського банківського сектору та економіки загалом.