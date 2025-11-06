ua en ru
Крупнейшие аэропорты США сокращают количество рейсов из-за шатдауна, - Reuters

Четверг 06 ноября 2025 04:55
Крупнейшие аэропорты США сокращают количество рейсов из-за шатдауна, - Reuters Фото: авиакомпании призывают к завершению шатдауна в США (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В США сократят число рейсов на 10% в 40 крупнейших аэропортах. Причина - угроза безопасности управления воздушным движением на фоне рекордного 36-дневного шатдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О новых правилах касаемо авиарейсов сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Сокращения коснутся крупнейших аэропортов, обслуживающих Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес и Даллас.

По оценкам аналитиков, это может затронуть до 1 800 рейсов и более 268 000 пассажирских мест. Международные перелеты пока останутся без изменений.

Шатдаун в США

Приостановление работы правительства в США, либо шатдаун, стал самым длительным в истории США и оставил 13 000 диспетчеров и 50 000 сотрудников TSA (Администрации безопасности транспорта) работать без зарплаты. В результате десятки тысяч рейсов уже были задержаны, а более 3,2 миллиона пассажиров столкнулись с проблемами из-за нехватки персонала.

Министр транспорта США подчеркнул, что сокращения могут быть отменены, если демократы согласятся вновь открыть работу правительства. Администрация FAA также предупредила о возможных дополнительных ограничениях на рейсы, если проблемы с воздушным движением усилятся.

Авиакомпании призывают к завершению шатдауна, отмечая риски для безопасности пассажиров.

Издание напоминает, что в среду более 2 100 рейсов были задержаны, а часть авиадиспетчеров не вышла на работу, что увеличивает нагрузку на оставшихся сотрудников.

Шатдаун в США - начало, причины

Напомним, 1 октября - дата страта нынешнего шатдауна в Штатах. Это самое длительное прекращение работы правительства в истории страны. Уже 37 дней государственные учреждения остаются закрытыми, а сотни тысяч работников не получают зарплату.

Шатдаун возник и продолжается из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Первые требуют продления субсидий на медицинскую страховку, а республиканцы на это не соглашаются.

Глава Белого дома Дональд Трамп и республиканцы настаивают на усилении давления на демократов, подчеркивая негативные последствия для обычных американцев и призывая их согласиться на открытие правительства.

