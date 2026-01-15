Найбільше ворожих штурмів - на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Станом на 16:00 четверга, 15 січня, на фронті відбулось 74 боєзіткнення. Найгарячішим напрямком є Покровський, де зафіксовано 26 ворожих штурмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Telegram.
Артилерія РФ завдавали ударів по районах населених пунктів Рижівка, Рогізне, Безсалівка, Волфине, Кучерівка, Іскрисківщина, Прогрес, Шпиль Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ завдала авіаудару із застосуванням двох керованих авіабомб, здійснила 69 обстрілів, з яких два - з РСЗВ. Українські оборонці відбили одну ворожу атаку.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять штурмів ворога у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе та у напрямках населених пунктів Ізбицьке, Кругле. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Куп’янському напрямку ворог двічі штурмував у бік Піщаного та Курилівки.
На Лиманському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі населених пунктів Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Лиман, Ставки. Досі триває один бій.
На Слов’янському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Сіверська.
На Краматорському напрямку українські оборонці відбили чотири ворожих атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.
На Костянтинівському напрямку відбулося дев’ять ворожих атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Новопавлівки й Софіївки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.
На Покровському напрямку росіяни 26 разів штурмували у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Родинське. Вже відбито 22 ворожих атаки, досі тривають чотири боєзіткнення.
На Олександрівському напрямку відбито п’ять ворожих атак поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак окупантів у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Крім того, РФ завдала авіаударів по Різдвянівці, Самійлівці, Гіркому, Воздвижівці.
На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах Степногірська та Степового. Ще один бій триває досі.
На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 223 090 військових. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб.