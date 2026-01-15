Больше всего вражеских штурмов - на Покровском направлении: сводка Генштаба

Артиллерия РФ наносили удары по районам населенных пунктов Рыжевка, Рогизное, Безсаловка, Волфино, Кучеровка, Искрисковщина, Прогресс, Шпиль Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ нанесла авиаудар с применением двух управляемых авиабомб, осуществила 69 обстрелов, из которых два - из РСЗО. Украинские защитники отбили одну вражескую атаку.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано пять штурмов врага в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Тихое и в направлениях населенных пунктов Избицкое, Круглое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг дважды штурмовал в сторону Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенных пунктов Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки. До сих пор продолжается один бой.

На Славянском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Северска.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре вражеских атаки в районах Васюковки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

На Константиновском направлении произошло девять вражеских атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Новопавловки и Софиевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении россияне 26 раз штурмовали в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенного пункта Родинское. Уже отбито 22 вражеских атаки, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Александровском направлении отражено пять вражеских атак вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак оккупантов в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Кроме того, РФ нанесла авиаудары по Рождественке, Самойловке, Горькому, Воздвижовке.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения в районах Степногорска и Степного. Еще один бой продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.