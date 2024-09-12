Найбільше випадків у Києві. У чому небезпека гарячки Західного Нілу та чи є вакцина

В Україні зафіксували уже 72 випадки гарячки Західного Нілу. Найбільше - у Києві та області, а також на Полтавщині.

РБК-Україна розпитало Центр громадського здоров'я про те, чим небезпечна гарячка Західного Нілу, які регіони України можуть бути осередками хвороби та чи існує вакцина від неї.

Що треба знати про гарячку Західного Нілу

Гарячка Західного Нілу – вірусна хвороба, яка передається людям через укуси інфікованих комарів. Основним переносником вірусу є комарі роду Culex, які заражаються, кусаючи птахів, які є основними носіями вірусу. Від людини до людини хвороба не передається.

Хвороба є актуальною проблемою як для медицини, так і для ветеринарії, та має глобальний характер поширення на планеті через особливості циркуляції збудника.

"Міграції птахів між континентами сприяють глобальному поширенню збудника і змінюють його ареал. Ендемічність територій щодо лихоманки Західного Нілу визначається ареалами специфічних переносників, які забезпечують циркуляцію вірусу серед чутливих видів птахів і тварин. У людей хвороба проявляється як епізодичними випадками, так і епідемічними спалахами", – пояснюють у Центрі громадського здоров'я.

Чим небезпечна гарячка Західного Нілу

У тяжких випадках гарячка Західного Нілу супроводжується високою температурою тіла, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок, екзантемою.

У 80% хворих інфекція протікає безсимптомно, у решти – розвиваються грипоподібні захворювання, які супроводжуються різким підвищенням температури, головним болем, болем у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкістю, нудотою і діареєю.

Також у хворих може виникати висип на тілі, збільшуватись печінка та селезінка, відбуватись ураження нервової системи – менінгіт, енцефаліт та виникати ознаки ураження головного мозку (розлади свідомості, парези, паралічі).

Додамо, що смертність від лихоманки Західного Нілу становить 2-14%.

Які регіони України можуть бути осередками гарячки Західного Нілу

Експерти ЦГЗ зазначили, що Україна має всі необхідні кліматичні, географічні, флористичні та фауністичні умови для утворення сталих осередків лихоманки Західного Нілу. Природні осередки циркуляції вірусу є в Північно-Західному Причорномор'ї, а зонами спалахів вважаються окремі області південно-східних і західних регіонів країни.

"Найбільше випадків гарячки Західного Нілу зареєстровано в місті Києві – 26, Київській області – 26, Полтавській – 17. Загалом, станом на 10 вересня виявлено 72 випадки хвороби", – повідомили у Центрі.

Наголосимо також, що вакцини від гарячки Західного Нілу для людей не існує.

"Найкращий спосіб профілактики – це уникнення укусів комарів, використання репелентів і фумігаторів, носіння захисного одягу та мінімізація перебування на відкритому повітрі в вечірній час, коли комарі найбільш активні", - кажуть у ЦГЗ.