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Чи загрожує Україні новий вірус з Африки: лікар розклав все по поличках

Понеділок 09 вересня 2024 09:39
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Чи загрожує Україні новий вірус з Африки: лікар розклав все по поличках Фото: Чи страшнв Гаряка Західного Нілу (free[ik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

Гарячка Західного Нілу - це вірус, який переноситься комарами та цього літа він вже опинився в Україні. Цей вірус походить з Африки, він може спричинити серйозні ускладнення при пізній діагностиці, зокрема неврологічні розлади та навіть смертельні випадки.

Чи загрожує нашій країні епідемія, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Які основні симптоми хвороби

  • на початку хвороби: лихоманка головний біль, біль у м'язах, слабкість; у більшості хворих наступає видужання без прогресування симптомів;
  • в деяких пацієнтів згодом може виникати ураження нервової системи - менінгіт та енцефаліт - з відповідними симптомами: головний біль, напруження потиличних м'язів, сплутаність свідомості, парези чи паралічі кінцівок. В таких випадках треба терміново звертатися за медичною допомогою!

Чи може гарячка Західного Нілу спричинити епідемію в Україні?

Лікар повідомив, що ні, оскільки хвороба не передається від людини до людини, переносником є комарі.

Чому в Україні збільшилася кількість випадків цього вірусу?

Ймовірна причина - зміна клімату в бік потепління. Вірус живе в травній системі комаря, але виживає там лише при тривало високій температурі зовнішнього середовища.

Як захиститися від інфікування вірусом?

  • Використовуйте репеленти від комах
  • Уникайте водойм у сутінкові години
  • Носіть закритий одяг на природі

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