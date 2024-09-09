Чи загрожує Україні новий вірус з Африки: лікар розклав все по поличках
Гарячка Західного Нілу - це вірус, який переноситься комарами та цього літа він вже опинився в Україні. Цей вірус походить з Африки, він може спричинити серйозні ускладнення при пізній діагностиці, зокрема неврологічні розлади та навіть смертельні випадки.
Чи загрожує нашій країні епідемія, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Михайла Цюрака в Instagram.
Які основні симптоми хвороби
- на початку хвороби: лихоманка головний біль, біль у м'язах, слабкість; у більшості хворих наступає видужання без прогресування симптомів;
- в деяких пацієнтів згодом може виникати ураження нервової системи - менінгіт та енцефаліт - з відповідними симптомами: головний біль, напруження потиличних м'язів, сплутаність свідомості, парези чи паралічі кінцівок. В таких випадках треба терміново звертатися за медичною допомогою!
Чи може гарячка Західного Нілу спричинити епідемію в Україні?
Лікар повідомив, що ні, оскільки хвороба не передається від людини до людини, переносником є комарі.
Чому в Україні збільшилася кількість випадків цього вірусу?
Ймовірна причина - зміна клімату в бік потепління. Вірус живе в травній системі комаря, але виживає там лише при тривало високій температурі зовнішнього середовища.
Як захиститися від інфікування вірусом?
- Використовуйте репеленти від комах
- Уникайте водойм у сутінкові години
- Носіть закритий одяг на природі
Читайте також про 5 кроків зміцнити імунітет дитині, щоб вона не хворіла у садку та школі.
Раніше ми писали, що експерт розказав про плюси та ризики дієтичних добавок.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.