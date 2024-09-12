Больше всего случаев в Киеве. В чем опасность лихорадки Западного Нила и есть ли вакцина

В Украине зафиксировали уже 72 случая лихорадки Западного Нила. Больше всего – в Киеве и области, а также на Полтавщине.

РБК-Украина расспросило Центр общественного здоровья о том, чем опасна лихорадка Западного Нила, какие регионы Украины могут быть очагами болезни и существует ли вакцина от нее.

Что нужно знать о лихорадке Западного Нила

Лихорадка Западного Нила – вирусная болезнь, которая передается людям через укусы инфицированных комаров. Основным переносчиком вируса являются комары рода Culex, которые заражаются, кусая птиц, что являются основными носителями вируса. От человека к человеку заболевание не передается.

Болезнь является актуальной проблемой как для медицины, так и для ветеринарии, и носит глобальный характер распространения на планете из-за особенностей циркуляции возбудителя.

"Миграции птиц между континентами способствуют глобальному распространению возбудителя и меняют его ареал. Эндемичность территорий в отношении лихорадки Западного Нила определяется ареалами специфических переносчиков, которые обеспечивают циркуляцию вируса среди чувствительных видов птиц и животных. У людей болезнь проявляется как эпизодическими случаями, так и эпидемическими вспышками", – объясняют в Центре общественного здоровья.

Чем опасна лихорадка Западного Нила

В тяжелых случаях лихорадка Западного Нила сопровождается высокой температурой тела, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых, экзантемой.

У 80% больных инфекция протекает бессимптомно, у остальных – развиваются гриппоподобные заболевания, сопровождающиеся резким повышением температуры, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей.

Также у больных может возникать сыпь на теле, увеличиваться печень и селезенка, происходить поражение нервной системы – менингит, энцефалит и признаки поражения головного мозга (расстройства сознания, парезы, параличи).

Добавим, что смертность от лихорадки Западного Нила составляет 2-14%.

Какие регионы Украины могут быть очагами лихорадки Западного Нила

Эксперты ЦОЗ отметили, что у Украины есть все необходимые климатические, географические, флористические и фаунистические условия для образования постоянных очагов лихорадки Западного Нила. Природные очаги циркуляции вируса находятся в Северо-Западном Причерноморье, а зонами вспышек считаются отдельные области юго-восточных и западных регионов страны.

"Больше всего случаев лихорадки Западного Нила зарегистрировано в городе Киеве - 26, Киевской области - 26, Полтавской - 17. В целом, по состоянию на 10 сентября выявлено 72 случая болезни", - сообщили в Центре.

Отметим также, что вакцины от лихорадки Западного Нила для людей не существует.

"Лучший способ профилактики – это избегание укусов комаров, использование репеллентов и фумигаторов, ношение защитной одежды и минимизация пребывания на открытом воздухе в вечернее время, когда комары наиболее активны", – говорят в ЦОС.