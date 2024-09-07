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Як розпізнати та не захворіти. В МОЗ розповіли про гарячку Західного Нілу

Субота 07 вересня 2024 16:34
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Як розпізнати та не захворіти. В МОЗ розповіли про гарячку Західного Нілу Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Геморагічна гарячка Західного Нілу є вірусним захворюванням, яке переважно передається через укуси комарів. Хвороба може спричиняти лихоманку та висипи на шкірі, а в серйозніших випадках - запалення мозку і його оболонок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку “Центру громадського здоров’я”.

Механізм передачі хвороби

Основними джерелами вірусу Західного Нілу в природі є перелітні птахи, у крові яких вірус знаходиться в значних концентраціях. Менш важливими резервуарами вірусу є дрібні ссавці, гризуни та кажани. Комарі, що кусають заражених птахів, можуть переносити вірус на інші тварини або людей. Люди мають високий рівень сприйнятливості до хвороби, проте в 80% випадків захворювання протікає без симптомів.

Особливо ризикують захворіти ті, хто знаходиться в зонах з високою концентрацією комарів і птахів. До цієї категорії належать працівники тваринницьких ферм і птахоферм, а також мешканці, що проживають поблизу водойм. Вразливими є також мисливці, туристи, лісники та військовослужбовці, які тривало перебувають на заболочених територіях або в близькості до води. Важливо зазначити, що вірус Західного Нілу не передається від людини до людини.

Гарячка Західного Нілу в Україні

В Україні з початку серпня цього року було зафіксовано 41 лабораторно підтверджений випадок гарячки Західного Нілу, а з початку року загальна кількість випадків становить 50. Переважно захворювання діагностували в Києві та Київській області, а один випадок був зареєстрований у Полтавській області.

Симптоми

Більшість людей, інфікованих вірусом Західного Нілу, не відчувають жодних симптомів або мають лише легкі ознаки, схожі на ГРІ.

У близько 20% інфікованих через кілька днів до 2–3 тижнів після зараження, найчастіше через 3-6 днів, можуть виникати симптоми, що нагадують грип: висока температура, головний біль, болі в м’язах і суглобах, загальна слабкість, нудота та діарея. У більш серйозних випадках захворювання проявляється у формі менінгіту або енцефаліту. Летальність від гарячки Західного Нілу коливається від 2% до 14%.

Після перенесення хвороби у пацієнтів формується стійкий імунітет.

Як захиститися від зараження

Лікування гарячки Західного Нілу є симптоматичним і спрямоване на полегшення проявів хвороби. Щоб знизити ризик зараження, важливо вжити заходи для запобігання укусам комарів. Ось кілька порад:

  • носіть захисний одяг: вибирайте одяг з довгими рукавами і штанами, що закривають шкіру і зменшують можливість укусу комарів.

  • використовуйте сітки на вікнах: це допоможе уникнути проникнення комарів у приміщення.

  • застосовуйте фумігатори та репеленти: використання спеціальних засобів для відлякування комарів може суттєво знизити ризик укусу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за останні три місяці захворюваність на COVID в Україні зросла майже в 13 разів. Ба більше, у Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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