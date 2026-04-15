"Найбільше пишаюся": Венс цинічно похизувався припиненням допомоги Україні

США припинили фіннсування України

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, американці поступово припинили напряму надавати Україні військову допомогу.

Замість цього спільно з НАТО було створено програму PURL. Її мета - оперативне забезпечення України критично важливим американським озброєнням, що не має європейських аналогів.

Механізм передбачає формування пріоритетного списку потреб (зокрема ППО та артилерійських боєприпасів), погодженого з партнерами України.

Фінансування закупівель здійснюють країни Альянсу шляхом внесків до спільного фонду, після чого США забезпечують пряме постачання техніки та боєприпасів на фронт.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що нинішні проблеми з військовими запасами країни, зокрема пов’язані з передачею озброєння Україні, є наслідком рішень попередньої адміністрації.

За його словами, у Вашингтоні вже переглядають підходи до використання оборонних ресурсів і наголошують на потребі якнайшвидше поповнити запаси на тлі одночасної підтримки України та військової кампанії проти Ірану.